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20 листопада 2019, середа, 13:00 22
Силові структури 2019-11-20T16:00:09+02:00
Українські Новини
За можливе перевищення службових повноважень Горбатюком і Ситником відкриють справу

За можливе перевищення службових повноважень Горбатюком і Ситником відкриють справу

Артем Ситник, ДБР, Сергій Горбатюк

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень колишнім начальником управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергієм Горбатюком і директором НАБУ Артемом Ситником.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Скаргу на бездіяльність ДБР подав голова громадської організації "Правова держава".

Він просив суд зобов'язати центральний апарат Держбюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за його заявою про можливе вчинення Горбатюком, Ситником і начальником управління Служби безпеки України в Чернігівській області кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу.

14 листопада суд задовольнив його скаргу і зобов'язав ДБР відкрити справу.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня Генпрокуратура звільнила начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Раніше Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень. Захист директора НАБУ оскаржила рішення суду.

Головний свідок у справі про адміністративне протоколі стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

Тим часом Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.

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