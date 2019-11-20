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20 ноября 2019, среда, 10:41 378
Верховная Рада и партии 2019-11-20T10:41:55+02:00
Українські Новини
Разумков не видит предпосылок к досрочным выборам Рады

Разумков не видит предпосылок к досрочным выборам Рады

Слуга народа, Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, Дмитрий Разумков, Досрочные выборы Рады
Дмитрий Разумков, спикер Рады
Дмитрий Разумков, спикер Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для проведения досрочных выборов парламента.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - сказал Разумков.

Спикер не считает решение об исключении депутатов Антона Полякова и Анну Скороход из фракции "Слуга народа" основанием для роспуска парламента или политсилы.

Также председатель Рады не прогнозирует смену членов Кабинета Министров.

"На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим, посмотрим", - отметил политик.

По Конституции Президент в праве досрочно распустить Раду в случае если за 1 месяц не была сформирована коалиция, в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован новый состав правительства или в течение 30 дней одной сессии не начинаются заседания.

Полномочия Рады, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение 1 года со дня ее избрания.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.

29 августа Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.

Кроме того Разумков заявлял, что референдум по рынку земли может пройти до 2024.

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