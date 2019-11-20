Разумков не видит предпосылок к досрочным выборам Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для проведения досрочных выборов парламента.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - сказал Разумков.

Спикер не считает решение об исключении депутатов Антона Полякова и Анну Скороход из фракции "Слуга народа" основанием для роспуска парламента или политсилы.

Также председатель Рады не прогнозирует смену членов Кабинета Министров.

"На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим, посмотрим", - отметил политик.

По Конституции Президент в праве досрочно распустить Раду в случае если за 1 месяц не была сформирована коалиция, в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован новый состав правительства или в течение 30 дней одной сессии не начинаются заседания.

Полномочия Рады, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение 1 года со дня ее избрания.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.

29 августа Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.

Кроме того Разумков заявлял, что референдум по рынку земли может пройти до 2024.