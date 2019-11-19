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19 ноября 2019, вторник, 06:00 14 Карта
Жизнь 2019-11-19T06:00:02+02:00
Українські Новини
Градусы рухнут вниз и придут ночные морозы: синоптик дала прогноз на неделю

Градусы рухнут вниз и придут ночные морозы: синоптик дала прогноз на неделю

Погода, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в ноябре
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Во вторник, 19 ноября, в Украине продлится похолодание с ночными морозами и дневным потеплением до +10 градусов.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, теплее будет в Крыму, на юго-западе в Одесской области и в западных областях, ночью +3...+8 градусов, днем ​​+11...+14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов.

Дожди маловероятны, однако с туманов может выпадать морось. Также синоптик призывает быть внимательнее на дорогах, поскольку видимость будет ограничена.

В Киеве же во вторник осадки маловероятны, ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей. Температура воздуха ночью +1...+4 градуса, в окрестностях 0...-2 градуса мороза, днем ​​+5...+7 градусов.

"В течение недели температура воздуха будет постепенно дальше снижаться. Осадков существенных не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов. Словом, для добротной сезонной "какибяки" и Михайлового белого коня немного не хватает какого-то хоть завалящего циклона или атмосферного фронта. Однако нит. Не видно", - написала Диденко и пообещала уточнить, как только появится грива из-за атмосферных слоев или что-то подобное.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, пока в Украине царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы результате деятельности активных циклонов периодически заливает. Тем временем ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной климатической ситуации на Земле. 

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