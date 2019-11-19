Банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс

Банкіри пов'язують зміцнення гривні з податковим періодом і прогнозують девальвацію до 24,5 UAH/USD наприкінці листопада.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"До закінчення поточного тижня очікуємо незначне повернення до рівня 24,50 UAH/USD. Підставою для цього є невеликий обсяг оголошеного аукціону за ОВДП, а також активізація покупців валюти на рівнях близько 24,10-24,20 UAH/USD. Основним чинником зміцнення гривні є завершення податкового періоду (сплата більших сум податків експортерами за 3й квартал). Це послужило основною причиною продажу великих обсягів валюти", - прокоментував Станіслав Лисянський, начальник управління інвестиційно-торговельного бізнесу "Банк Альянс".

За його словами, на кінець місяця прогнозується невелике зростання курсу гривні до рівнів 24,50-24,70 UAH/USD, але все буде залежати від аукціону з розміщення ОВДП, який відбудеться 26 листопада 2019 року.

"Під питанням обсяг запропонованих паперів, їх термін і прибутковість. Наскільки ці папери будуть привабливі нерезидентам і внутрішнім інвесторам, і визначить курс на закінчення місяця", - підсумував банкір.

Водночас, за словами представника Ідея Банку, на міжбанківському валютному ринку гривня впевнено наближається до курсу 24,00 UAH/USD.

"Головними причинами зростання і раніше є – купівля ОВДП нерезидентами, а також активна продаж валюти експортерами для поточної господарської діяльності. Крім цього, наближається період бюджетних платежів, що також є драйвером для зміцнення національної валюти", - сказав банкір.

За прогнозом Ідея Банку, курс на цьому тижні буде коливатися в діапазоні 24,00-24,40 UAH/USD, а до кінця місяця очікується курс гривні на рівні 24,00-24,50 UAH/USD і 24,50-25,50 UAH/USD до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 листопада на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.

Раніше обвал американської валюти фінансисти також пояснили великою кількістю долара на ринку.