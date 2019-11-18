Гривна на межбанке после выходных подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,11-24,14 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,15-24,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,81% с 27,72 UAH/USD до 24,17 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 18 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 ноября, снизился на 3 копейки до 3,44 грн за 10 рублей.

Тем временем в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 ноября на 2,75 коп. до 24,3813 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,34 коп. до 24,0710 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 ноября, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.