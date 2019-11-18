Гривна на межбанке после выходных подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 2 коп. до 24,17 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,11-24,14 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,15-24,19 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,81% с 27,72 UAH\/USD до 24,17 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 18 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 ноября, снизился на 3 копейки до 3,44 грн за 10 рублей. Тем временем в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 ноября на 2,75 коп. до 24,3813 UAH\/USD, курс покупки понизился на 4,34 коп. до 24,0710 UAH\/USD. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 ноября, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH\/USD.