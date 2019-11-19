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19 листопада 2019, вівторок, 10:40 20
Фінанси 2019-11-19T14:30:04+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали в обмінниках

Долар і євро впали в обмінниках

Валюта, Курс валют, Курс, курс долара, курс євро

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 листопада на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,49 коп. до 26,5103 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,01 коп. до 26,9880 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,0813 24,4032 26,5103 26,9880 3,39 3,91
Максимальний 24,2000 24,7000 26,7300 27,3000 3,70 5,00
Мінімальний 23,7500 24,2700 26,0000 26,8000 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Тим часом обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.

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