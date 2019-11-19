Укрэксимбанк ищет замену Гриценко после его задержания

Государственный экспортно-импортный банк объявил конкурс на пост председателя правления.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Согласно решению Наблюдательного совета от 15 ноября 2019 года, объявляется конкурсный отбор на должность председателя правления АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Объявляется прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе на должность председателя правления банка.

Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить начальный пакет документов компании по подбору персонала Odgers Berndtson (ООО "Телент Эдвайзорс") до 18:00 по киевскому времени 2 декабря 2019.

Как сообщали Українські Новини, 16 ноября Служба безопасности Украины задержала председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

18 ноября Печерский районный суд Киева отказал в аресте Гриценко с залогом 100 млн гривен, обязав его при этом внести залог в размере 3 млн гривен. Ранее "Укрэксимбанк" начал размещать еврооблигации.