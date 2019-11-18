В Одессе из-за вируса Коксаки закрыли на карантин классы

8 классов общеобразовательной школы №63 закрыты на карантин из-за вируса Коксаки в Одессе.Об этом сообщил департамент образования и науки Одесского городского совета, передают Українські Новини."Заражение вирусом коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - говорится в сообщении.Коксаки передается контактным путем, его считают болезнью грязных рук.Также вирус передается воздушно-капельным путем, через зараженные продукты и воду.Как сообщали Українські Новини, за неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом. Также зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом. А лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.Кроме того, стало известно, для кого опасен вирус Коксаки. Тем временем, Министерство здравоохранения Украины рекомендует начинать вакцинацию по специальному календарю.