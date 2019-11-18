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18 ноября 2019, понедельник, 23:15 289
Общество 2019-11-18T23:16:29+02:00
Українські Новини
В Одессе из-за вируса Коксаки закрыли на карантин классы

В Одессе из-за вируса Коксаки закрыли на карантин классы

Одесса, Карантин, Вирус Коксаки, Карантин в школах
Вирус. Фото: pixabay
Вирус. Фото: pixabay

8 классов общеобразовательной школы №63 закрыты на карантин из-за вируса Коксаки в Одессе.

Об этом сообщил департамент образования и науки Одесского городского совета, передают Українські Новини.

"Заражение вирусом коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - говорится в сообщении.

Коксаки передается контактным путем, его считают болезнью грязных рук.
Также вирус передается воздушно-капельным путем, через зараженные продукты и воду.

Как сообщали Українські Новини, за неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом

Также зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом. А лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Кроме того, стало известно, для кого опасен вирус Коксаки

Тем временем, Министерство здравоохранения Украины рекомендует начинать вакцинацию по специальному календарю

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