За неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом

С приближением зимы в Украине начинается сезонный рост заболевания гриппом. На прошлой неделе 150,17 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в период с 4-10 ноября.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю (4-10 ноября) ОРВИ заболели 150 171 человек, из них 66,5% дети", - говорится в нем.

Согласно сообщению, интенсивный показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 000 населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрированы 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа. За отчетную неделю не зарегистрирован ни один летальный случай вследствие гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек.

Как сообщали Українськi Новини, медики рассказали зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать.

Напомним, МОЗ назвало симптомы гриппа и рассказали, как отличить его от простуды.