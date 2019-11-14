подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 10:35 131
Общество 2019-11-14T10:37:06+02:00
Українські Новини
За неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом

За неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом

Украина, Медицина, Грипп, Заболевания, МОЗ
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

С приближением зимы в Украине начинается сезонный рост заболевания гриппом. На прошлой неделе 150,17 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в период с 4-10 ноября.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю (4-10 ноября) ОРВИ заболели 150 171 человек, из них 66,5% дети", - говорится в нем.

Согласно сообщению, интенсивный показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 000 населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрированы 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа. За отчетную неделю не зарегистрирован ни один летальный случай вследствие гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек.

Как сообщали Українськi Новини, медики рассказали зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать. 

Напомним, МОЗ назвало симптомы гриппа и рассказали, как отличить его от простуды.

Больше новостей о: Украина Медицина Грипп Заболевания МОЗ

Архив
Новости
Верховный Суд запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Мартыненко, - адвокат 11:01
Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку в защиту компании Бахматюка 10:55
Российский рубль упал в обменниках Киева 10:42
"Слуга народа" выступает против иностранных инвестиций в игорный бизнес, - нардеп 10:37
За неделю в Украине 150 тысяч человек заболело гриппом 10:35
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
больше новостей
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах 17:46
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok