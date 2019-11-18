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18 листопада 2019, понеділок, 23:20 12
Суспільство 2019-11-19T00:15:02+02:00
Українські Новини
В Одесі через вірус Коксакі закрили на карантин класи

В Одесі через вірус Коксакі закрили на карантин класи

Карантин, Одеса, Карантин в школах, Вірус Коксакі
Вірус. Фото: pixabay
Вірус. Фото: pixabay

8 класів загальноосвітньої школи №63 закриті на карантин через вірус Коксакі в Одесі.

Про це повідомив департамент освіти та науки Одеської міської ради, передають Українські Новини.

"Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відзнакою - висипом на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворіє одна дитина, то зазвичай швидко хворіють всі, з ким він контактував", - йдеться в повідомленні.

Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук.

Також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень в Україні 150 тисяч людей захворіли на грип.

Також взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип. А найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Крім того, стало відомо, для кого небезпечний вірус Коксакі.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує починати вакцинацію за спеціальним календарем.

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