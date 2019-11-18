В Одесі через вірус Коксакі закрили на карантин класи

8 класів загальноосвітньої школи №63 закриті на карантин через вірус Коксакі в Одесі.Про це повідомив департамент освіти та науки Одеської міської ради, передають Українські Новини."Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відзнакою - висипом на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворіє одна дитина, то зазвичай швидко хворіють всі, з ким він контактував", - йдеться в повідомленні.Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук.Також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.Як повідомляли Українські Новини, за тиждень в Україні 150 тисяч людей захворіли на грип.Також взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип. А найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.Крім того, стало відомо, для кого небезпечний вірус Коксакі.Тим часом, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує починати вакцинацію за спеціальним календарем.