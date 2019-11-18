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18 ноября 2019, понедельник, 21:30 22
Жизнь 2019-11-18T21:33:02+02:00
Українські Новини
Кошачьи фильтры на лицо довели до ужаса реальных питомцев

Кошачьи фильтры на лицо довели до ужаса реальных питомцев

Китай, кот, Социальные сети, Кошка, Фильтр

Китайским кошкам показали, как работают новые фильтры с животными в популярных мессенджерах.

Издание Peopleʼs Daily China опубликовало видео с реакцией кошек на преображение своих владельцев.

Благодаря фильтрам можно "отрастить" шерстку, усы и розовые носы.

Питомцев эти метаморфозы не устроили: на видео одни пугаются, другие в смятении глядят то на хозяина, который в жизни-то остался обычным человеком, то на экран, где он же превратился в антропоморфного монстра.

Как сообщали Українські Новини, страдающую от ожирения кошку Шлакоблок, которая не захотела заниматься на тренажере, таки заставили заняться спортом. Видео недовольной кошки, которая идет по беговой дорожке, опубликовали на YouTube-канале владельцы животного.

Напомним, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу. 


А жителю Москвы грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов с помощью кошки.

Кроме того, кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу.

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