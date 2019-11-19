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19 листопада 2019, вівторок, 06:00 12
Економіка 2019-11-19T07:15:01+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує впевнено зростати: курс валют від НБУ на 19 листопада

Гривня продовжує впевнено зростати: курс валют від НБУ на 19 листопада

Курс валют, курс долара, курс гривні
Гроші
Гроші

Після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 листопада, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3128,8096
100 доларів США 2413,7178
100 швейцарських франків 2435,9610
1000 ієн 221,4694
10 російських рублів 3,7860
100 євро 2669,8133

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Раніше, в понеділок, 18 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 листопада, знизився на 3 копійки до 3,44 грн за 10 рублів.

Тим часом обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.

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