Гривня продовжує впевнено зростати: курс валют від НБУ на 19 листопада

Після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 листопада, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3128,8096 100 доларів США 2413,7178 100 швейцарських франків 2435,9610 1000 ієн 221,4694 10 російських рублів 3,7860 100 євро 2669,8133

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Раніше, в понеділок, 18 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 листопада, знизився на 3 копійки до 3,44 грн за 10 рублів.

Тим часом обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.