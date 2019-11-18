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18 ноября 2019, понедельник, 12:50 2489
Судебная власть 2019-11-18T12:56:04+02:00
Українські Новини
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО

Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО

СНБО, Экспертиза, Печерский районный суд Киева, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Порошенко
Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Порошенко

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бывшего Президента Петра Порошенко на Совете национальной безопасности и обороны на предмет давления на судей Окружного административного суда Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по заявлениям судей Окружного административного суда Киева относительно возможного вмешательства в их деятельность со стороны должностных лиц, занимающих особо ответственное положение в государственных органах, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса.

В рамках дела суд назначил лингвистическую экспертизу.

Экспертиза должна установить, содержатся ли в речи Порошенко на заседании СНБО 18 апреля признаки (призывы, утверждения, просьбы, предложения, указания, критика и т.д.), в том числе адресованные третьим лицам, которые могут расцениваться как: влияние в любой форме (моральное давление или любое другое) на судей Окружного административного суда Киева, который принял решение по делу Приватбанка; неуважение к судьям указанного суда; сбор, хранение, использование и распространение информации устно или иным образом с целью помешать выполнению судьями служебных обязанностей или оказать влияние (давление, вмешательство и т.д.) с целью посягательства на их независимость.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Ранее Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября.

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