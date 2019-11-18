Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бывшего Президента Петра Порошенко на Совете национальной безопасности и обороны на предмет давления на судей Окружного административного суда Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по заявлениям судей Окружного административного суда Киева относительно возможного вмешательства в их деятельность со стороны должностных лиц, занимающих особо ответственное положение в государственных органах, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса.

В рамках дела суд назначил лингвистическую экспертизу.

Экспертиза должна установить, содержатся ли в речи Порошенко на заседании СНБО 18 апреля признаки (призывы, утверждения, просьбы, предложения, указания, критика и т.д.), в том числе адресованные третьим лицам, которые могут расцениваться как: влияние в любой форме (моральное давление или любое другое) на судей Окружного административного суда Киева, который принял решение по делу Приватбанка; неуважение к судьям указанного суда; сбор, хранение, использование и распространение информации устно или иным образом с целью помешать выполнению судьями служебных обязанностей или оказать влияние (давление, вмешательство и т.д.) с целью посягательства на их независимость.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Ранее Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября.