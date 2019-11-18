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  • Акции украинских компаний на Варшавской бирже начали снижаться после 4-недельного роста
18 ноября 2019, понедельник, 11:10 107
Экономика 2019-11-18T11:23:36+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской бирже начали снижаться после 4-недельного роста

Акции украинских компаний на Варшавской бирже начали снижаться после 4-недельного роста

Фондовая биржа, Милкиленд, WIG-Ukraine, Овостар

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 8 по 15 ноября снизился на 4,6% или на 17,19 пунктов до 356,78 пункта, таким образом индекс начал снижаться после четырехнедельного роста.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 373,97 пункта, в конце - 356,78 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Овостар"(+0,64), наибольшее падение - акции компании ""(-34,3).

Как сообщали Українськi Новини, "Украинская биржа" готова сотрудничать со Службой безопасности Украины в расследовании манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации 100 млн гривен через фондовые биржи. 11 октября Служба безопасности Украины провела обыски в ряде фондовых компаний.

На Варшавской фондовой бирже с 25 по 31 октября акции украинских компаний повысились на 2,24%, или на 8,09 пункта, до 369,55 пункта, рост наблюдался 3-ю неделю. Тем временем акции МХП прекратили падение и выросли на 2 цента за прошлую неделю.

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