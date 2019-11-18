Трамп обвинил Европу в недостаточной финансовой помощи Украине

Президент США Дональд Трамп указал на получение Украиной денег от его администрации без всякий условий и упрекнул Германию, Францию и Европу в целом в недостаточной финансовой помощи Украине.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили (задержка помощи Администрацией Трампа, – ред.), и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - поинтересовался Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Трамп внезапно прошел медецинское обследование. Также Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским.

Ранее в США началась процедура импичмента Донльда Трампа, а свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали. А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.