На хрена нам такой союз?: Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией

После сообщения о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году, он заявил, что пока не будут решены вопросы с поставками в Беларусь углеводородов и снятием торговых барьеров, на подписание дорожных карт по интеграции с Россией можно не рассчитывать.

Об этом сообщает Би-би-си.

Издание сообщает, что в воскресенье в Беларуси проходят парламентские выборы, и после голосования на избирательном участке президент Александр Лукашенко оценил перспективы интеграции с Россией.

Лукашенко заметил, что ежегодный дефицит торговли с Россией составляет до 9 млрд долларов и недопуск белорусских товаров на российские рынки не позволяет уменьшить этот дефицит.

"Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - заметил Лукашенко.

"На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!" - сказал Лукашенко.

Фразу "по-крестьянски" тут же процитировали независимые издания, но государственные непрямой речью пересказали позицию белорусского президента о том, что Беларуси не нужен ущербный союз.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ничего не просит у России, но требует равных условий для субъектов хозяйствования.

Минск не однажды напоминал, что именно равенство в доступах на рынки, торговля без изъятий и ограничений были заложены в союзный договор 1999 года, буквального исполнения которого сейчас настойчиво требует Москва.

В Беларуси и России созданы рабочие группы и готовятся дорожные карты по углублению интеграции. Интеграционные документы, как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России намерены подписать 8 декабря, в день 20-летия образования союзного государства.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции (Беларуси - ред.) и фундаментальным принципам нашего общества", - заявил Лукашенко. И добавил: "Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы".

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко намекнул, что переживает вместе с Путиным о смене власти в Украине. Также Лукашенко назвал войну на Донбассе конфликтом Украины и России.

Кроме того, Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один.