Лукашенко будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. Об этом он сказал 17 ноября после голосования на парламентских выборах, происходящих в Беларуси, сообщает "Радио Свобода".

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но, когда люди категорически будут против, я возражать не буду, хотя, конечно, немного переживать буду", - сказал Лукашенко.

По данным главы ЦИК Беларуси, выборы президента в стране должны пройти 30 августа 2020.

К 2010 году Александр Лукашенко праздновал 30 августа свой день рождения, но девять лет назад он сменил его на 31 августа, день рождения сына Николая. В 2020 году лидеру Беларуси исполнится 66 лет.

Александр Лукашенко руководит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом, не были признаны справедливыми.



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