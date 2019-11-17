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17 ноября 2019, воскресенье, 16:45 645
Мир 2019-11-17T16:45:01+02:00
Українські Новини
Лукашенко будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году

Лукашенко будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году

Александр Лукашенко, Беларусь, Выборы Президента, 2020 год
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. Об этом он сказал 17 ноября после голосования на парламентских выборах, происходящих в Беларуси, сообщает "Радио Свобода".

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но, когда люди категорически будут против, я возражать не буду, хотя, конечно, немного переживать буду", - сказал Лукашенко.

По данным главы ЦИК Беларуси, выборы президента в стране должны пройти 30 августа 2020.

К 2010 году Александр Лукашенко праздновал 30 августа свой день рождения, но девять лет назад он сменил его на 31 августа, день рождения сына Николая. В 2020 году лидеру Беларуси исполнится 66 лет.

Александр Лукашенко руководит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом, не были признаны справедливыми.


Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами с водой и вызвали смех у зала.

Кроме того, Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один. 

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