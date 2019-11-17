Лукашенко в день виборів назвав умови інтеграції з Росією

Після повідомлення про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році, він заявив, що поки не будуть вирішені питання з поставками в Білорусь вуглеводнів і зняттям торговельних бар'єрів, на підписання дорожніх карт щодо інтеграції з Росією можна не розраховувати.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Видання повідомляє, що у неділю в Білорусі проходять парламентські вибори, і після голосування на виборчій дільниці президент Олександр Лукашенко оцінив перспективи інтеграції з Росією.

Лукашенко зазначив, що щорічний дефіцит торгівлі з Росією становить до 9 млрд доларів і недопуск білоруських товарів на російські ринки не дозволяє зменшити цей дефіцит.

"Коли ти вступаєш в якесь об'єднання, розраховуєш, що з кожним місяцем і роком буде краще. А що відбувається у нас? Нам кожен рік підсовують нові умови. І в результаті ми в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - зауважив Лукашенко.

"На хрона кому потрібен такий союз? Я вже вам по-простому, по-селянськи кажу!" - сказав Лукашенко.

Фразу "по-селянськи" тут же процитували незалежні видання, але державні непрямою промовою переказали позицію білоруського президента про те, що Білорусі не потрібен знівечений союз.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь нічого не просить у Росії, але вимагає рівних умов для суб'єктів господарювання.

Мінськ не раз нагадував, що саме рівність в доступі на ринки, торгівля без вилучень і обмежень були закладені в союзний договір 1999 року, буквального виконання якого зараз наполегливо вимагає Москва.

У Білорусі та Росії створені робочі групи і готуються дорожні карти щодо поглиблення інтеграції. Інтеграційні документи, як повідомлялося раніше, президенти Білорусі і Росії мають намір підписати 8 грудня, у день 20-річчя утворення союзної держави.

"Ні один документ мною не буде підписано, якщо він буде суперечити Конституції України (Білорусі - ред.) і фундаментальним засадам нашого суспільства", - заявив Лукашенко. І додав: " Не партеся в цьому напрямку, я не менший патріот, ніж ви".

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко натякнув, що переживає разом з Путіним про зміну влади в Україні. Також Лукашенко назвав війну на Донбасі конфліктом України і Росії.

Крім того, Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один.