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11 октября 2019, пятница, 17:12 48
Внешняя политика 2019-10-11T17:13:48+03:00
Українські Новини
Лукашенко намекнул, что переживает вместе с Путиным о смене власти в Украине

Лукашенко намекнул, что переживает вместе с Путиным о смене власти в Украине

Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества Независимых Государств поддержать украинскую власть после того, как Президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд по проведению пресс-конференции, установленный Лукашенко.

Об этом говорится в сообщении белорусского информационного агентства БЕЛТА, передают Українськi Новини.

"Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - заявил Лукашенко на саммите СНГ в в Ашхабаде.

Также Президент Беларуси подчеркнул, что и он, и Президент России Владимир Путин "очень погружены в эту проблему".

Как сообщали Українськi Новини, Лукашенко назвал войну на Донбассе конфликтом Украины и России. Ранее Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один.

Тем временем в Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией.

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