Лукашенко назвал войну на Донбассе конфликтом Украины и России

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал, выступая на международном форуме Европейская безопасность: отойти от края пропасти, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации Украина и Россия должны вместе принимать решения. "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины... Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей", - сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент считает, что окончания войны на юго-востоке Украины нельзя будет добиться без участия США в переговорном процессе. Лукашенко отметил, что Вашингтон вовлечен в происходящие на Украине политические и экономические процессы и американские политики этого уже не отвергают.

Белорусский лидер заявил, что Минск готов сыграть роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность Москвы и Киева. "Мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена. Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Не хочу сказать "один народ" - это кого-то бесит. А фактически - один народ. И мы воюем, не можем разобраться", - заявил белорусский президент.

Лукашенко высказался также о необходимости восстановления Донбасса: "Европа вроде бы помогает. Так помогайте так, чтобы был результат. Нужно не только остановить войну, нужно восстановить Донбасс". При этом он считает, что необходимы конкретные эффективные действия, которые откроют путь к проведению встречи глав государств в "нормандском формате", результатом которого должны стать твердые гарантии выполнения минских соглашений.

Ранее Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один.

Также Лукашенко сообщил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников.