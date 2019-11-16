Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ: потерь нет

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 16 ноября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

В течение текущих суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" осуществлялись обстрелы у Майорска, возле Луганского, Новолуганского и Попасной.

В районе группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям ООС у Старогнатовки, у Лебединского и Березового, Невельского и возле Марьинки.

В течение текущих суток ранение в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 33 боевика убиты и 63 были ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил в октябре. 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".