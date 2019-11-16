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16 ноября 2019, суббота, 10:56 154
Финансы 2019-11-16T12:45:02+02:00
Українські Новини
Борщ в ноябре подешевел: как изменились цены на базовые продукты в Украине

Борщ в ноябре подешевел: как изменились цены на базовые продукты в Украине

Цены, Продукты, Цены на продукты, индекс борща, Борщевой набор
Борщевой набор. Фото: pixabay
Борщевой набор. Фото: pixabay

В то время, как в октябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%, в частности, масло и гречка подорожали, однако некоторые овощи – наоборот подешевели. 

Как пишет "Сегодня", ровно 2 месяца назад 5-литровая кастрюля обходилась украинцам в 153 гривны.

Издание сообщает, что картофель по сравнению с сентябрем, подешевел. Сейчас за кило просят 18 гривен. И советуют для борща выбирать картофель сортов Андретти и Белая роса. Луковицу и морковь можно купить за 5 гривен. Подешевела и капуста – за кило сейчас просят 8 гривен. Свекла дороже – по 12. Помидоры, которые нужны для классического вкуса, можно найти по 30-35 гривен за килограмм. Килограмм свиных ребер облегчает кошелек на 85 гривен.

По подсчетам издания, борщ в ноябре подешевел на 15 гривен по сравнению с сентябрем. В основном, из-за капусты, которая стоит теперь на 10 гривен меньше. И мяса – минус 5 гривен. Морковь, лук и свекла остались в том же ценовом диапазоне.

Как сообщали Українські Новини, борщ в августе подешевел почти на 4 гривны, драники существенно подорожали. Тем временем киевская кухня признана одной из лучших для гурманов в Европе.

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