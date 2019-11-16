РФ вернет Украине военные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона, - СМИ

Россия, которая семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей, вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". По информации, возврат техники может пройти до 9 декабря, когда в Париже должны собраться лидеры "нормандской четвёрки" — Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два информированных источника.

Источники издания утверждают, что решение о возврате Киеву военных катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" уже принято. В настоящее время сотрудники силовых ведомств двух стран лишь согласовывают дату и место передачи кораблей.

Также стало известно, что возврат должен произойти в море. Якобы украинские суда доставят в согласованную точку, откуда их позднее должны забрать три украинских буксира.

Более того, источники утверждают, что Украине вернут корабли с полным штатным вооружением на борту, но без боеприпасов.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявлял, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Ранее Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей.

В сентябре Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС.