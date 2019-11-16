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Зовнішня політика 2019-11-16T10:37:21+02:00
Українські Новини
РФ поверне Україні військові кораблі до зустрічі Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона, - ЗМІ

РФ поверне Україні військові кораблі до зустрічі Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона, - ЗМІ

Керченська криза, напад Росії на українські кораблі, Росія-Україна, Кораблі України
Кораблі ВМС України. Фото:
Кораблі ВМС України. Фото: "Керч-інфо".

Росія, яка сім раз проігнорувала вимогу України щодо повернення кораблів, поверне Україні затримані рік тому в Керченській протоці військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". За інформацією, повернення техніки може пройти до 9 грудня, коли в Парижі повинні зібратися лідери "нормандської четвірки" — Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель і Еммануель Макрон.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" з посиланням на два інформованих джерела.

Джерела видання стверджують, що рішення про повернення Києву військових катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і буксира "Яни Капу" вже прийнято. В даний час співробітники силових відомств двох країн лише узгоджують дату та місце передачі кораблів.

Також стало відомо, що повернення має відбутися в море. Нібито українські суда доставлять в узгоджену точку, звідки їх пізніше повинні забрати три українських буксира.

Більше того, джерела стверджують, що Україні повернуть кораблі з повним штатним озброєнням на борту, але без боєприпасів.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявляв, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом. Раніше Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів.

У вересні Україна почала переговори за повернення захоплених Росією кораблів ВМС.

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