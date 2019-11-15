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15 листопада 2019, пʼятниця, 20:54 20
Верховна Рада і партії 2019-11-15T22:45:02+02:00
Українські Новини
Що завгодно, аби не працювати: Тищенко знайшов собі нову розвагу в Раді

Що завгодно, аби не працювати: Тищенко знайшов собі нову розвагу в Раді

Фотограф, Верховна Рада, Партія
Тищенко. Фото: Facebook/Yan Dobronosov
Тищенко. Фото: Facebook/Yan Dobronosov

Депутати в Раді готові займатися всім чим завгодно. Так, Ілля Ківа з'явився на засідання Ради в масці Джокера, а народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прийшов в ложу преси і спробував себе в ролі фотографа.

Відповідну фотографію на своїй сторінці в Facebook виклала Тетяна Бондаренко.

Народний депутат фотографував своїх колег і махав їм з ложі преси. Бондаренко також повідомила, що він сам прийшов до журналістів у ложу і процес зйомки йому сподобався.

В мережі користувачі не залишили без уваги витівку народного депутата.

"За Кивою стежить?", "Поруч не вистачає Наді Савченко в ролі журналістки", "Це він телефони повій знімає...", "Стежить за листуванням Яременко", "Головне, щоб краще ніж депутатство", "Тю, може він внештатник в Сільських Вістях", – пишуть користувачі соціальної мережі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Тищенко в Раді дивно поводився і ховався за колоною.

Нагадаємо, Тищенко попросив захисту у поліції після дотику двох жінок-підприємниць на мітингу. Також "Слуга народу" Тищенко розповів про надувний ляльці і порівняв Україну з насосом на питання про "формулі Штайнмайера".

 
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