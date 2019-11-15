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  • Коломойський не представляє Зеленського і у нього немає повноважень говорити від імені України, - Мендель
15 листопада 2019, пʼятниця, 19:11 3
Президент 2019-11-15T19:21:31+02:00
Українські Новини
Коломойський не представляє Зеленського і у нього немає повноважень говорити від імені України, - Мендель

Коломойський не представляє Зеленського і у нього немає повноважень говорити від імені України, - Мендель

Володимир Зеленський, Ігор Коломойський, Юлія Мендель, Офіс Президента України
Ігор Коломойський. Скріншот: BIHUS info/YouTube
Ігор Коломойський. Скріншот: BIHUS info/YouTube

Бізнесмен і олігарх Ігор Коломойський не є представником Президента Володимира Зеленського та не має повноважень говорити від імені України, в той час як у Євросоюзі заявили, що можуть перестати допомагати Україні через Коломойського.

Про це заявила прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити що-небудь від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - написала Мендель.

13 листопада бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю американській газеті The New York Times зробив ряд резонансних заяв, зокрема висловився за відновлення відносин з Росією.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський бачить в Росії партнера, і не вірить, що Україну приймуть у НАТО і ЄС. Також Коломойський хоче, щоб Україна налагодила відносини з РФ, взявши у неї $100 млрд.

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