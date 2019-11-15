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15 ноября 2019, пятница, 23:00 24 Карта
Общество 2019-11-15T23:00:01+02:00
Українські Новини
Солнечные дни и мороз ночью: синоптики рассказали о погоде на выходные и День студента

Солнечные дни и мороз ночью: синоптики рассказали о погоде на выходные и День студента

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Заморозок. Фото: pixabay
Заморозок. Фото: pixabay

И пока настоящую зиму прогнозируют только с 12 декабря, украинцы еще могут радоваться теплой погоде и праздновать День студента. Эти выходные обещают быть солнечными днем и с небольшими заморозками ночью. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В субботу, 16 ноября, по всей Украине будет солнечно. Температура воздуха от 6 до 18 градусов днем, и от -1 до 10 ночью. Минусовая температура ожидается на Востоке Украины.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

В воскресенье, в День студента, погода также будет солнечной. Температура воздуха днем от 8 до 17 градусов днем. Ночью температура воздуха от -1 до 7.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящая зима

Также по долгосрочным прогнозам синоптиков зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами. 

Кроме того, синоптики дали прогноз на конец осени. Синоптики существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца. 

Тем временем, погода в октябре побила рекорды тепла почти по всему миру.

Больше новостей о: Мороз Погода Прогноз погоды День студента Ноябрь Погода на выходные тепло

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