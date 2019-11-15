Солнечные дни и мороз ночью: синоптики рассказали о погоде на выходные и День студента

И пока настоящую зиму прогнозируют только с 12 декабря, украинцы еще могут радоваться теплой погоде и праздновать День студента. Эти выходные обещают быть солнечными днем и с небольшими заморозками ночью. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В субботу, 16 ноября, по всей Украине будет солнечно. Температура воздуха от 6 до 18 градусов днем, и от -1 до 10 ночью. Минусовая температура ожидается на Востоке Украины.

Карта: Укргидрометцентр

В воскресенье, в День студента, погода также будет солнечной. Температура воздуха днем от 8 до 17 градусов днем. Ночью температура воздуха от -1 до 7.

Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящая зима.



Также по долгосрочным прогнозам синоптиков зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами.



Кроме того, синоптики дали прогноз на конец осени. Синоптики существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца.



Тем временем, погода в октябре побила рекорды тепла почти по всему миру.