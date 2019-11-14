Зима на носу, а аномальное тепло не отступает: синоптики дали прогноз на конец осени

После прихода в Украину аномального для ноября тепла в столице цветут сакуры и рододендроны. В то же время, из-за "осевшего" в Украине антициклона синоптики изменили свои прогнозы на ноябрь и существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца.

Пока же, как сообщает ТСН, погода в Украине до конца текущей недели будет относительно теплой, а вот уже со следующей недели станет больше похожа на осеннюю. А приход зимы ожидается вовремя – в декабре.

До 17 ноября в Украине будет преимущественно без осадков, ожидается ветер, говорит прогноз погоды. Очередное потепление – это следствие антициклона. С 18 ноября температура воздуха постепенно будет снижаться..

Очередное пришествие тепла – это следствие антициклона. Синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украине будет преимущественно без осадков, ветрено, но не холодно: "Если взять среднюю декаду, температуру за первые 10 дней ноября, она превысила норму на 4-8 градусов", - сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"В первой декаде ноября погода побила рекорды во многих областях, потому что температурный фон высокий - +15 +20, а в Крыму даже и +27 градусов", - сообщила синоптик изданию.

Прогноз погоды на 2 недели. График: Метеопрог

В то же время, как видно из графика издания Метеопрог, после снижения температуры воздуха 23-24 ноября ночью до нуля, а в дневное время до 6-8 градусов тепла, уже 25-26 ноября снова придет потепление - воздух прогреется до +10 +11.

Как сообщали Українські Новини, антициклон Paloma изменит погоду в Украине. Также синоптик рассказала, когда придет зима. Также ледяной циклон прогонит аномальное тепло: синоптик рассказала, когда придет зима.