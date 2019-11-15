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15 ноября 2019, пятница, 14:50 117
Общество 2019-11-15T14:50:12+02:00
Українські Новини
Уровень безработицы падает, но на одну вакансию претендуют три человека

Уровень безработицы падает, но на одну вакансию претендуют три человека

Безработица, работа, Уровень безработицы, Безработные
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 259,3 тыс. безработных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Количество вакансий в октябре составило 102,8 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 сентября 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 275 тыс. безработных.

Тем временем Министерство финансов заявило, что пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу. С 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

Также с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты.

Кроме того, работодателям могут запретить интересоваться личной жизнью и вероисповеданием работников.

А HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Украине.

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