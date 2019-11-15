САП обжалует отказ суда арестовать Писарука и залог в 5 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который отказался арестовать председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука и установил ему залог в 5 млн гривен.Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.По его словам, САП изучит мотивацию суда и подаст апелляцию на решение.Апелляционная жалоба будет подана в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.САП настаивает на аресте Писарука и установлении 30 млн гривен залога.Как сообщали Українськi Новини, суд отказался арестовать предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука и назначил залог 5 млн гривен.Ранее НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен. В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой. Писарук подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.