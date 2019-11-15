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15 ноября 2019, пятница, 11:32 50
Силовые структуры 2019-11-15T13:15:02+02:00
Українські Новини
САП обжалует отказ суда арестовать Писарука и залог в 5 млн гривен

САП обжалует отказ суда арестовать Писарука и залог в 5 млн гривен

Арест, Александр Писарук, САП, Денежный залог
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который отказался арестовать председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука и установил ему залог в 5 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

По его словам, САП изучит мотивацию суда и подаст апелляцию на решение.
Апелляционная жалоба будет подана в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

САП настаивает на аресте Писарука и установлении 30 млн гривен залога.

Как сообщали Українськi Новини, суд отказался арестовать предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука и назначил залог 5 млн гривен.

Ранее НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен. 

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой

Писарук подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.


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