Бабак считает ошибочными решения об отключении от централизованного отопления

Министр развития общин и территорий Алена Бабак считает стратегически ошибочными решения об отключении от систем централизованного отопления. Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам. "Люди просто принимают ситуативные решения. Им надоело ждать, когда услуги теплоснабжения станут качественнее. Они уже платят по высоким тарифам, а ожидаемого качества нет. В первую очередь человек думает, что, отключившись от централизованной системы, он будет иметь тепло и понимать, за что он платит... Поэтому решения об отключении от централизованной услуги понятны, но стратегически ошибочны", - сказала министр. Она отметила, что переход на индивидуальное газовое отопление в многоквартирных домах сопряжено с невозможностью диверсифицировать источники получения энергии. Кроме того, при установке газового отопления нужно продумывать способ отвода продуктов горения. "Часто они выводятся просто через отверстие, например, под окном, и идут от одной квартиры в другую. Люди не обращают на это внимания. Многие дома так переоборудовали свои системы, перейдя на газовые котлы", - подчеркнула Бабак. Она считает, что решения об отключении от систем централизованного отопления принимаются ситуативно из-за неверных экономических сигналов с рынка. "Надо, чтобы местные власти объясняли эти вопросы, смотрели, где можно отказаться от централизованного отопления, а где этого делать не стоит. Это работа органов местного самоуправления. Они должны поставить разработку схем оптимизации теплоснабжения в приоритет", - сказала министр. По ее словам, Министерство развития общин и территорий намерено разработать стратегию развития систем теплоснабжения в Украине. Как сообщали Українськi Новини, в квитанциях на оплату коммуналки перестанут указывать размер субсидии. В случае проблем с отоплением можно требовать перерасчет суммы в платежке. Кроме того, Минрегион рассказал, что делать, если в отопительный сезон дома холодные батареи.