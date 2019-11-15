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15 ноября 2019, пятница, 10:27 2599
Экономика 2019-11-15T10:27:30+02:00
Українські Новини
Бабак считает ошибочными решения об отключении от централизованного отопления

Бабак считает ошибочными решения об отключении от централизованного отопления

Отопление, Теплоснабжение, Алена Бабак, Минрегион, Централизованное отопление
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

Министр развития общин и территорий Алена Бабак считает стратегически ошибочными решения об отключении от систем централизованного отопления.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Люди просто принимают ситуативные решения. Им надоело ждать, когда услуги теплоснабжения станут качественнее. Они уже платят по высоким тарифам, а ожидаемого качества нет. В первую очередь человек думает, что, отключившись от централизованной системы, он будет иметь тепло и понимать, за что он платит... Поэтому решения об отключении от централизованной услуги понятны, но стратегически ошибочны", - сказала министр.

Она отметила, что переход на индивидуальное газовое отопление в многоквартирных домах сопряжено с невозможностью диверсифицировать источники получения энергии.

Кроме того, при установке газового отопления нужно продумывать способ отвода продуктов горения.

"Часто они выводятся просто через отверстие, например, под окном, и идут от одной квартиры в другую. Люди не обращают на это внимания. Многие дома так переоборудовали свои системы, перейдя на газовые котлы", - подчеркнула Бабак.

Она считает, что решения об отключении от систем централизованного отопления принимаются ситуативно из-за неверных экономических сигналов с рынка.

"Надо, чтобы местные власти объясняли эти вопросы, смотрели, где можно отказаться от централизованного отопления, а где этого делать не стоит. Это работа органов местного самоуправления. Они должны поставить разработку схем оптимизации теплоснабжения в приоритет", - сказала министр.

По ее словам, Министерство развития общин и территорий намерено разработать стратегию развития систем теплоснабжения в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, в квитанциях на оплату коммуналки перестанут указывать размер субсидии.

В случае проблем с отоплением можно требовать перерасчет суммы в платежке.

Кроме того, Минрегион рассказал, что делать, если в отопительный сезон дома холодные батареи.

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