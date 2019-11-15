підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Бабак вважає помилковими рішення про відключення від централізованого опалення
15 листопада 2019, пʼятниця, 10:32 7
Економіка 2019-11-15T11:15:03+02:00
Українські Новини
Бабак вважає помилковими рішення про відключення від централізованого опалення

Бабак вважає помилковими рішення про відключення від централізованого опалення

Централізоване опалення, Теплопостачання, опалення, Альона Бабак, Мінрегіон
Альона Бабак. Фото: samopomich.ua
Альона Бабак. Фото: samopomich.ua

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак вважає стратегічно помилковими рішення про відключення від систем централізованого опалення.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Люди просто приймають ситуативні рішення. Їм набридло чекати, коли послуги теплопостачання стануть якіснішими. Вони вже платять за високими тарифами, а очікуваноъ якості немає. У першу чергу людина думає, що, відключившись від централізованої системи, вона буде мати тепло і розуміти, за що вона платить... Тому рішення про відключення від централізованої послуги зрозумілі, але стратегічно помилкові", - сказала міністр.

Вона зазначила, що перехід на індивідуальне газове опалення в багатоквартирних будинках пов'язане з неможливістю диверсифікувати джерела отримання енергії.

Крім того, при установці газового опалення потрібно продумувати спосіб відведення продуктів горіння.

"Часто вони просто виводяться через отвір, наприклад, під вікном, і йдуть від однієї квартири в іншу. Люди не звертають на це уваги. Багато будинку так переобладнали свої системи, перейшовши на газові котли", - підкреслила Бабак.

Вона вважає, що рішення про відключення від систем централізованого опалення приймаються ситуативно через неправильны економічны сигнали з ринку.

"Треба, щоб місцева влада пояснювали ці питання, дивилися, де можна відмовитися від централізованого опалення, а де цього робити не варто. Це робота органів місцевого самоврядування. Вони повинні поставити розроблення схем оптимізації теплопостачання у пріоритет", - сказала міністр.

За її словами, Міністерство розвитку громад і територій має намір розробити стратегію розвитку систем теплопостачання в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у квитанціях на оплату комуналки перестануть вказувати розмір субсидії.

В разі проблем з опаленням можна вимагати перерахунок суми в платіжці.

Крім того, Мінрегіон розповів, що робити, якщо в опалювальний сезон вдома холодні батареї.

Більше новин про: Централізоване опалення Теплопостачання опалення Альона Бабак Мінрегіон

Архів
Новини
Збитки теплопостачальних підприємств досягли 4,2 млрд гривень, збитки водоканалів - 6,3 млрд гривень 11:09
В залі Ради прямо конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів роздавали, - депутат Скороход 11:03
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" і призначив заставу 10:46
Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкой 10:35
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Прокуратура підозрює Ляшка в насильстві щодо Геруса 15:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok