Бабак вважає помилковими рішення про відключення від централізованого опалення

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак вважає стратегічно помилковими рішення про відключення від систем централізованого опалення.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Люди просто приймають ситуативні рішення. Їм набридло чекати, коли послуги теплопостачання стануть якіснішими. Вони вже платять за високими тарифами, а очікуваноъ якості немає. У першу чергу людина думає, що, відключившись від централізованої системи, вона буде мати тепло і розуміти, за що вона платить... Тому рішення про відключення від централізованої послуги зрозумілі, але стратегічно помилкові", - сказала міністр.

Вона зазначила, що перехід на індивідуальне газове опалення в багатоквартирних будинках пов'язане з неможливістю диверсифікувати джерела отримання енергії.

Крім того, при установці газового опалення потрібно продумувати спосіб відведення продуктів горіння.

"Часто вони просто виводяться через отвір, наприклад, під вікном, і йдуть від однієї квартири в іншу. Люди не звертають на це уваги. Багато будинку так переобладнали свої системи, перейшовши на газові котли", - підкреслила Бабак.

Вона вважає, що рішення про відключення від систем централізованого опалення приймаються ситуативно через неправильны економічны сигнали з ринку.

"Треба, щоб місцева влада пояснювали ці питання, дивилися, де можна відмовитися від централізованого опалення, а де цього робити не варто. Це робота органів місцевого самоврядування. Вони повинні поставити розроблення схем оптимізації теплопостачання у пріоритет", - сказала міністр.

За її словами, Міністерство розвитку громад і територій має намір розробити стратегію розвитку систем теплопостачання в Україні.

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