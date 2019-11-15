Ежегодно перед началом запуска отопительного сезона в стране возникают одни и те же проблемы. Большая часть из них связана с устаревшей коммунальной инфраструктурой и долгами теплоснабжающих предприятий перед национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины". От года к году даже почти не меняются населенные пункты, проблемы которых становятся известными на всю страну. В частности, это город Смела Черкасской области. Также особую огласку получили проблемы с запуском котельных в городах Новый Раздол и Новояворовск Львовской области.

Об отопительном сезоне 2019-2020 годов и проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Українські Новини поговорили с министром развития общин и территорий Аленой Бабак.

Как обстоят дела с началом отопительного сезона в разных регионах?



Правительство сделало все, чтобы этот отопительный сезон начался вовремя во всех городах Украины. Коммунальные предприятия теплоснабжения были готовы к календарному старту 15 октября. Относительно включения отопления в жилых домах, хочу напомнить, что такое решение принимают органы местного самоуправления. Ожидаем, что эти решения уже приняты во всех городах и люди вовремя получат тепло. В свою очередь Министерство развития общин и территорий, на карте, которая ежедневно обновляется, показывает динамику подключения к теплу жилого сектора и социально-культурной сферы во всех регионах.

В этом году мы сделали все для того, чтобы не возникало типичных проблем с началом отопительного сезона, которые к этому повторялись много лет. В частности, правительством приняты соответствующие решения по обеспечению запуска в городах, где тепло производят государственные теплоэлектроцентрали. Эти предприятия находятся в управлении Фонда госимущества и готовятся к приватизации или передачи на баланс органов местного самоуправления. Уже много лет эти ТЭЦ находятся в переходном состоянии от государственной собственности в коммунальную или частную. Никто в предыдущих правительствах не обращал должного внимания на то, что предприятия работали с убытками, имели огромные долги за газ и постоянно были неготовы к началу отопительного сезона. Решение о том, чтобы дать этим предприятиям возможность немного уменьшить задолженность для получения номинации и заключить договора с "Нефтегазом", принимались с опозданием. Мы знали об этой проблеме и подали все заявки в Кабинет Министров Украины для того, чтобы необходимые постановления были вовремя согласованы и чтобы этим ТЭЦ разрешили иметь уровень расчетов 60% от начисленных сумм. Мы говорим о Северодонецке, Кривом Роге, Каменском, Одессе, Николаеве. В этих городах в этом году отопительный сезон начинается вовремя.

В то же время правительство также понимает, что эти ТЭЦ не могут в дальнейшем работать в таком же состоянии, поэтому есть задача от Кабмина Фонду госимущества готовить их к приватизации, чтобы следующему отопительному сезону не надо было искать решений в форс-мажорных ситуациях. Надеюсь, нам это удастся, хотя процедура продажи является длительной. Тем более что есть долги за газ. Например, в Криворожской ТЭЦ более 1 млрд гривен долга. Выставить на продажу такой объект можно, но покупателей не всегда найдешь.

Кроме того, было принято постановление Кабмина с целью помочь предприятиям теплоснабжения Донецкой и Луганской областей, которые работают на подконтрольной украинской власти территории, получить номинации на газ законно без срыва пломб, включения котельных в ручном режиме или по звонку.

Мы фактически позволили отделить долг за потребленный газ, который сформировали объекты на неподконтрольной территории. На момент начала АТО они уже имели определенную сумму долга, и сегодня, при заключении договора с "Нефтегазом", всегда учитывался тот долг по газу, который предприятия не имеют возможности погасить. А он сегодня составляет более 500 млн гривен. На начало 2015 года это было около 300 млн гривен. А еще есть штрафы и пеня, которые "Нефтегаз", как хозяйствующий субъект, насчитывал ежегодно. Конечно, предприятие не могло войти в отопительный сезон, обеспечив надлежащий уровень расчетов. У них всегда был огромный долг, источники погашения которого не определялись.

Эти предприятия буквально уже заключили договоры с "Нефтегазом" и начали работать в штатном режиме. А относительно долгов, то они требуют принятия отдельных решений. В том числе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

То есть, если говорить об этом решении правительства, то речь о поставках газа на неподконтрольные территории, о чем писало ряд СМИ, в действительности не идет?



Речь идет не о газе, а о теплоснабжающих предприятиях, которые предоставляют тепло в Донецкой и Луганской областях и имеют статус областных коммунальных предприятий. В этих предприятий исторически объекты были по всей территории одной из областей. Эти объекты и остались на той территории, они в свое время потребляли газ. Поскольку они остались, а тепла больше не продавали, то не из чего гасить долг по потребляемому на тех территориях газу.

Предприятия зарегистрированы на подконтрольной территории, имеют здесь весь менеджмент, продолжают обслуживать населенные пункты Донбасса, подконтрольные Украине. Они должны были выполнять обязательства по расчетам за газ, как все остальные. Поэтому при определении, достаточный ли них уровень расчетов за газ, им также засчитывался весь долг, включая задолженность объектов, которые остались на неподконтрольной территории.

То есть, газ потребили еще до начала АТО, но долг за него не был погашен, потому что мы больше не имели контроля над теми котельными, которые остались за линией разграничения. Речь идет о том, чтобы дать жителям подконтрольных территорий возможность получить нормальные услуги, а предприятиям - возможность не получать дополнительных штрафов за потребление газа вне закона, без договоров.

Когда предприятие забирает газ без договора - это нарушение законодательства. Цена газа растет за несанкционированный отбор. Чтобы этого не было мы фактически разрешили не учитывать при определении уровня расчетов этих предприятий тех долгов, источников погашения которых сегодня нет.

Более того, согласно постановлению, Донецкой и Луганской областным администрациям совместно с "Нефтегазом" необходимо провести инвентаризацию этого долга, чтобы мы могли дальше принимать соответствующие решения для урегулирования этого вопроса. Таким образом, впервые за 5 лет, проблема погашения долгов, которые возникли на неподконтрольной украинской власти территории, было не проигнорирована.

Какие еще проблемы возникли с подготовкой к отопительному сезону?

Мы впервые за несколько лет попытались решить проблему Смелы. Изучили подробно ситуацию, откуда взялись эти долги и есть ли возможность без вмешательства государства урегулировать проблему на местном уровне. Пришли к выводу, что этого сделать невозможно. Поэтому надо было принять решение со стороны государства о выделении из резервного фонда средств, около 15 млн гривен, для смелянского предприятия ТКЭ, чтобы произвести оплату части старой задолженности и разблокировать счета, заблокированные исполнительной службой. Тогда предприятие смогло бы получить номинацию на газ.

Этих 15 млн гривен постоянно не хватало для разблокирования счетов предприятия и предоставления ему возможность заключить договор с "Нефтегазом".

Здесь надо отметить, что все министерства действовали слаженно по вопросу начала отопительного сезона, интенсивно согласовывали все необходимые решения, направляли своих специалистов. Мы совместно всем правительством смогли принять эти решения вовремя.

У нас осталась одна проблема. Она и техническая, и финансовая. Это запуск ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области. Это уникальные случаи. Эти объекты были изъяты из частной собственности и были переданы в управление Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Оно не является профессиональным управляющим в сфере теплоснабжения, ему слишком сложно определяться, что надо делать. Речь идет о лицензии, регулируемых тарифах, подключении к сетям, специальных расчетах, и тому подобное.

В предыдущем отопительном сезоне, когда предприятия запускались в аварийном режиме после изъятия из частной собственности, там был фактически несанкционированный отбор газа. Согласно законодательству, средства, которые люди платили за тепло, поступали на специальный счет. Так как на тот момент компания, которая взяла ТЭЦ в управление, не имела ни лицензии, ни установленного тарифа, ни договора с "Нефтегазом", ей не установили алгоритм распределения средств со спецсчета, как это действует на других теплоснабжающих предприятиях. Этот алгоритм должен защищать часть средств для выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов. Фактически деньги все шли на счет и автоматически перечислялись на счет "Нефтегаза". Зарплата работникам не выплачивалась.

В начале этого отопительного сезона люди просто отказались работать из-за 11 млн гривен долга по зарплате. Откуда взять эти деньги? А поскольку управляющая компания частная, то ни область, ни район, ни общество не могут перечислить деньги для выплат. Это запрещено законодательством. Это были очень критические вещи, которые нужно было урегулировать.

Как правительство подошло к решению этой проблемы?



Мы с офисом премьер-министра координировали работу губернатора. Он созвал временную комиссию для признания ситуации техногенной катастрофой регионального уровня. Долго отрабатывали механизмы финансовой помощи из областного и районного бюджетов работникам предприятий. Путь бюджетных средств к людям на частном предприятии чрезвычайно сложный.

Потом выяснилось, что там есть проблемы с поставками электричества, порывами труб и тому подобное. Поэтому мобилизовали группу работников коммунальных предприятий для того, чтобы они подготовили сети к работе. Губернатор по решению комиссии попытался временно возложить обязанности по распределению электрической энергии на отделение "Укрзализныци". Оказалось, что там нет компании, которая имеет соответствующую лицензию.

Распоряжением председателя Львовской ОГА 23 октября из резервного фонда областного бюджета выделено 1,9 млн гривен на осуществление мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации и срыва отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Раздол. А 29 октября на сессии Львовского областного совета было принято решение о направлении из резервного фонда областного бюджета 14 млн гривен на обеспечение запуска отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

Люди уже видят, что правительство понимает эту проблему и принимает меры совместно со всеми причастными. Они поверили, что получат свою зарплату, и также уже с пониманием относятся к тому, что им надо выйти на работу и работать.

Также мы принимаем меры, чтобы оставались средства на зарплату. Все средства реагирования мы приняли.

Насколько министерство и правительство вообще могут вмешиваться в подготовку к отопительному сезону?



Надо понимать, что у государства практически нет государственных объектов, которые дают тепло. Я назвала проблемные государственные предприятия, по ним были приняты решения. Все остальное - это объекты коммунальной собственности, а в некоторых ситуациях - частной собственности. Поэтому мы только координируем. Чтобы в случае возникновения какой-то системной проблемы, мы смогли инициировать диалог и координацию всех центральных органов исполнительной власти, обладминистраций для урегулирования ситуации.

Но надо понимать, что вопрос отопления и снабжения горячей водой - это исключительно полномочия органов местного самоуправления.

В этом контексте мы как правительство должны сделать все для того, чтобы местное самоуправление имело не только обязанности, но и возможности выполнять эти функции. Мы планируем готовить изменения в законодательство для того, чтобы полностью передать полномочия по установлению тарифов на тепло, воду, все коммунальные услуги, на уровень общин. Сегодня устанавливает тарифы НКРЕКП, но который год предприятия тепло- и водоснабжения, которые входят в сферу ее регулирования, остаются убыточными. Не происходит обновления основных фондов этих предприятий, не осуществляются инвестиции. Все проблемы с расчетами мы видим как следствие неадекватной системы государственного регулирования в сфере тепло- и водоснабжения. Например, пока убытки предприятий водоснабжения составляют 6,3 млрд гривен. Доходы этих предприятий не покрывают расходы. По предприятиям теплоснабжения убытки составляют 4,2 млрд гривен.

Органы местного самоуправления, которые обладают коммунальным имуществом, должны начать со стратегии развития своих предприятий. Они должны разработать и утвердить инвестиционные планы деятельности этих предприятий на 5 лет и в долгосрочные перспективе. Это не однодневные решения. Должно быть видение концепции развития систем тепло- и водоснабжения на перспективу. Это и так называемые схемы оптимизации сетей, которые должны ориентироваться на то, как будет развиваться тепло- и водоснабжения в населенных пунктах. Возможно, отдельные дома надо переводить на автономное отопление. Где-то может происходить замена газа на альтернативные виды энергии.

Это полностью сфера управления системами, которая в полномочиях местного самоуправления. Оно должно иметь все инструменты для того, чтобы планировать деятельность своих предприятий, инвестировать в их развитие и определять тарифную политику. Любое предприятие должно иметь план деятельности.

Сегодня же все в ручном режиме.

Например, мы еще не знаем, какая будет цена на газ на весь отопительный период. Мы видим, что ценовая политика должна быть стабильной до конца этого года и это дает определенную уверенность предприятиям теплоснабжения к началу отопительного периода. Они могут планировать расходы на определенный период при условии, если потребители своевременно оплачивают услуги, идет работа по плану. Но для предприятий, которые хотят ориентироваться на инвестиции, непонимание стоимости таких важных ресурсов, как газ или электричество, минимум на год является препятствием для осуществления плановых инвестиций в обновление. Новое правительство начнет разрабатывать политику прогнозирования, инструментов, которые позволят нам всем жить в условиях определенной предсказуемости изменения цен, которые влияют на формирование конечной цены на тепло, воду и прочее.

Европа давно живет в условиях рынка газа и электричества, и цена там может меняться каждый день. Но это цена на спотовых рынках. Крупные потребители газа и электричества не покупают ресурсы по ценам, которые определяются на ежедневных торгах. Они должны иметь другую систему заключения долгосрочных контрактов, где есть предсказуемость цены минимум на год.

Если говорить о координации, как вы оцениваете сотрудничество между центральными органами власти и органами местного самоуправления при подготовке к отопительному сезону?



Мы используем инструменты координации, которые есть в нашей вертикали. Мы являемся теми, кто инициирует необходимость координационных действий на уровне министерств. Далее решение принимает Кабмин.

Минрегион в соответствии с законом координирует деятельность областных администраций относительно начала отопительного сезона. В первую очередь, мы начинаем сотрудничество с руководителями областных государственных администраций и "Нефтегазом", который предоставляет нам статистику по количеству заключенных договоров на поставку природного газа в разрезе областей. Мы в оперативном режиме совместно определяем, есть ли проблема в том или ином населенном пункте или с тем или иным производителем тепловой энергии.

Сейчас произошла смена власти, были проблемы, поэтому мы были вынуждены выходить на уровень местного самоуправления напрямую. Был переходный период. Где-то были назначены губернаторы, где-то их не было. Мы не ожидали, пока кого-то назначат, и работали напрямую с органами местного самоуправления.

Но стоит отметить, что, в соответствии с законом, Минрегион отвечает исключительно за координацию работы с обладминистрациями. Также мы выступаем инициаторами определенных решений на уровне правительства.

Какие проблемы могут возникнуть непосредственно в ходе отопительного сезона?



В первую очередь могут возникнуть проблемы финансового характера, связанные с расчетами потребителей за теплоснабжение. Например, есть такой нюанс как кассовые разрывы. Почти все предприятия тепло- и водоснабжения покупают электроэнергию, платя аванс за следующий месяц. Поставщик электроэнергии избирается по тендерной процедуре. Когда водоканалы и ТКЭ начали заключать соглашения с такими поставщиками, оказалось, что никто не хочет работать по факту оказания услуг. Все хотят иметь аванс - и предприятия вынуждены были заключать такие договоры.

Однако, согласно законам о жилищно-коммунальных услугах и теплоснабжении, потребители платят за фактически предоставленные услуги. Более того – они, как правило, рассчитываются до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

Получается, что предприятие должно найти средства для выплаты аванса. К тому же не все потребители вовремя оплачивают потребленные услуги. Субсидии в денежной форме перечисляются получателям в следующем месяце. Получается, что есть задержка в получении средств предприятиями от потребителей. А уровень расчетов перед "Нефтегазом" за потребленный природный газ не должен быть меньше 90% по всем заключенным договорам. Предприятия работают только для того, чтобы рассчитываться за газ. Сегодня в структуре тарифов на тепло более 80% тарифа составляют расходы на газ и электричество. То, что остается - прочие расходы.

В том числе и зарплаты, и расходы на модернизацию ...



Нет модернизации, забудьте. Более того, есть проблемные моменты, когда тариф на этапе установления планировался с инвестиционной составляющей, но в результате изменения цен на газ, ненадлежащей платежной дисциплины потребителей получилось так, что за год действия тарифа предприятия не выполнили инвестиционную программу. Например, возьмем Винницу. НКРЕКП изъяло из тарифа предприятия средства на инвестпрограмму потому, что она не выполнена. Средства, которые должны были пойти на нее, были использованы для погашение старых долгов.

На 1 октября все украинские предприятия теплоснабжения имеют долг за газ в размере 35,8 млн гривен, из которых 9,8 млн гривен - штрафы и пеня. Эти средства включаются в алгоритм распределения денег, поступающих на специальные счета предприятий от потребителей. То есть, предприятие должно обеспечить не менее 90% расчетов за текущее потребление и оплатить долю долгов предыдущих периодов. Если предприятие просрочивает оплату сейчас - включаются новые штрафы и пеня.

Как можно помочь в этой ситуации?



Правительство отработать до Нового года стратегическое решение о этих долгов. Фактически 90% всего потребления тепла приходится на население, которое задолжало предприятиям теплоснабжения 14,8 млн гривен. Однако долг предприятий теплоснабжения - 26 млрд гривен! А еще штрафы и пеня. Даже если бы все потребители смогли погасить долг, или реструктуризировали его - все равно остается огромная сумма долга без любого источника погашения. В тарифы эти долги мы перебросить не можем.

Аналогичная ситуация с предприятиями водоснабжения. Они имеют 5,7 млрд гривен долгов за электроэнергию. Правда, население должно им за воду 4 млрд гривен. Если бы потребители заплатили за воду, ситуация с водоканалами была бы лучше, тем более, что водоканалы имеют и другие категории потребителей. Здесь можно начать диалог с потребителями о реструктуризации задолженности.

Но и там есть разрыв. Это я называю долги только за газ и электроэнергию. А еще реагенты, зарплата ... Кстати, в коммунальной сфере в среднем работники получают зарплату на 22% меньше, чем средняя по производственным отраслям в Украине. Люди освобождаются от этих предприятий. Идут задержки по выплате зарплат. Фактически нет инвестиций, нет развития.

Думаю, что наш главный приоритет - для начала развития систем тепло- и водоснабжения, доведение их до оптимального состояния, необходимо решить вопрос долгов. Это системный, мультисекторальный вопрос. Согласование должны состояться между многими участниками, в том числе и в Кабмине. Кроме того, в энергетике у нас огромная доля частного сектора по генерации электроэнергии. Все должны работать вместе. Мы должны разработать план работы по старым долгам, чтобы дальше определиться с дальнейшим развитием предприятий тепло- и водоснабжения. Сейчас о развитии и не говорится, потому что все идет на погашение старых долгов.

Насколько в таких условиях является рациональным отказ от централизованного теплоснабжения?



Думаю, люди просто принимают ситуативные решения. Им надоело ждать, когда услуги теплоснабжения станут качественнее. Они уже платят по высоким тарифам, а ожидаемого качества нет. В первую очередь человек думает, что, отключившись от централизованной системы, он будет иметь тепло и понимать, за что он платит. Здесь мало было коммуникации с людьми о том, что мы живем в ситуации погашения старых долгов. При этом уровень текущих расчетов населения достигает 87-90%.

Поэтому решение об отключении от централизованной услуги понятны, но стратегически ошибочны.

С технической точки зрения, если люди переходят на индивидуальные газовые котлы, то они полностью становятся зависимыми от газа. В централизованной системе можно диверсифицировать источники получения энергии. Теплоноситель идет по одной трубе. Не важно, каким образом он был получен. Когда люди переходят на газ, то они ставят котлы и зависят только от газа.

Еще один аспект – технически-экологический. Когда котел стоит в каждой квартире, куда-то должны отводиться продукты горения. Часто они выводятся просто через отверстие, например, под окном, и идут от одной квартиры в другую. Люди не обращают на это внимания. Многие дома так переоборудовали свои системы, перейдя на газовые котлы. Фактически все находятся в угаре. Измеряется ли уровень загрязнения у этих домов - неизвестно.

На самом деле это страшно. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии.

Относительно перевода на электрические котлы (ведь не все дома, учитывая этажность, можно перевести на газовые котлы), то люди имеют неверные ценовые сигналы с рынка электроэнергии, что у них всегда будет такая цена как сейчас. Но мы понимаем, что формирование цены на электроэнергию зависит от цены на рынке и может колебаться. Совсем не факт, что отопление от электрокотла будет экономнее и выгоднее, чем отопление от газового котла или котельной централизованного теплоснабжения.

Мы живем в условиях неверных экономических, технических сигналов для людей, принимающих решения отсоединяться от централизованного теплоснабжения ситуативно. Надо, чтобы местные власти объясняли эти вопросы, смотрели, где можно отказаться от централизованного отопления, а где это делать не стоит. Это работа органов местного самоуправления. Они должны поставить разработку схем оптимизации теплоснабжения в приоритет. Но этого мэры не делают. Они живут от отопительного сезона к отопительному сезону.

Это системная проблема. Мы сейчас попробуем разработать стратегию развития систем теплоснабжения в Украине. У нас есть концепция по теплоснабжению, а по водоснабжению и концепции нет. Будем переходить к предоставлению рекомендаций органам местного самоуправления.

Если говорить об уменьшении сумм в платежках, то у нас действует программа "теплых кредитов", на которую в проекте госбюджета на следующий год заложено 400 млн гривен. Хватит ли этой суммы для бесперебойной работы программы, особенно если учесть, что Фонд энергоэффективности работает только с объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД)?



Фонд энергоэффективности имеет гораздо больший ресурс, чем программа "теплых кредитов", на его финансирование заложено 1,6 млн гривен, еще 100 млн евро предоставил Европейский Союз и правительство Германии. Сейчас фонд уже имеет 7 заявок. Это действительно ОСМД. Еще около 100 заявок готовятся к представлению.

Процедуры фонда сложные, они так определены законом. Это были требования доноров, которые помогали с запуском учреждения и выделили средства на его финансирование. Мы будем стараться их несколько упростить. Возможно, расширить сотрудничество с фондом на индивидуальные дома. Возможно, мы также попытаемся расширить финансирование фондом общестроительных мероприятий, так как некоторые дома не могут проводить энергомодернизацию, пока не усилят конструкции. Брать средства на это неоткуда.

"Теплые кредиты" должны остаться как переходная программа финансирования до перевода всех потребителей в многоквартирных домах на программы фонда. Это как один из стимулов создания ОСМД. Фонд работает с институциональным субъектом, который имеет юридическое лицо, счет. Это предохранитель злоупотреблений при выделении бюджетных средств на мероприятия по энергоэффективности. Нам надо было убрать любых посредников из процесса.

Если бы сейчас все существующие ОСМД - а их 33 000 - пошли в фонд, то это уже было бы существенное уменьшение энергопотребления. Поэтому даже среди объединений надо продвигать идею фонда. Если люди будут видеть, что ОСМД создаются, функционируют, подали заявку в фонд, получили компенсации и еще меньшие суммы в платежках - это будет более показательный пример для других, чем разговоры чиновников.

Ранее Фонд энергоэффективности заявлял, что сможет обрабатывать 3 тыс. заявок в год. Даже с существующими ОСМД работы ему хватит лет на 10 ...



Давайте мы получим 3 тыс. заявок. Как только мы их получим и увидим, что у фонда не хватает рук обработать эти заявки - мы сделаем все, чтобы там были и деньги, и рабочие руки. Лишь бы эти заявки были. Пока мы с вами говорим о 7 заявках, но не 3000.

Если говорить о водоснабжении, то одной из проблем является отсутствие централизованного снабжения воды в большинстве сел страны. В программе действий правительства на 5 лет отмечается, что ее попытаются решить. Каким образом это можно сделать?



Действительно, централизованным питьевым водоснабжением обеспечено 30% сельских населенных пунктов. С водоотведением страшнее, его практически нет. Всего 2,5% сельских населенных пунктов имеют централизованное водоотведение.

Что касается сельского водоснабжения, то это проекты оснащения системами населенных пунктов, в которых проживает от 2 тыс. человек. Но у нас немного сел имеют такое население.

Сейчас Минрегион не администрирует программу обеспечения питьевого водоснабжения в селах. Поэтому не могу комментировать этот аспект.

Как правило, министерство администрировало общегосударственную программу "Питьевая вода Украины". К сожалению, на эту программу в государственном бюджете на 2019 не было предусмотрено расходов.

В 2018 году, когда на эту программу из государственного бюджета было выделено 200 млн гривен, то органы местного самоуправления активизировались и начали ее софинансировать. Программа начала очень хорошо действовать. Было реализовано 38 проектов, в том числе: строительство и реконструкция водозаборных сооружений с применением новейших технологий - 18 проектов; строительство и реконструкция водопроводных и канализационных очистных сооружений с применением новейших технологий и оборудования - 9 проектов; внедрение станций (установок) доочистки питьевой воды в системах централизованного водоснабжения - 11 проектов. Поэтому жаль, что мы не можем найти ресурса на ее продолжение.

В обществе еще недостаточно осознана необходимость качественной питьевой воды для жизни, здоровья. И наша задача как министерства - начать формировать понимание обществом важности качественной питьевой воды.