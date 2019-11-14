подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 19:10 118
Судебная власть 2019-11-14T19:25:02+02:00
Українські Новини
САП и НАБУ хотят арестовать экс-чиновницу Офиса Президента Кондзелю с залогом 7,7 млн гривен

САП и НАБУ хотят арестовать экс-чиновницу Офиса Президента Кондзелю с залогом 7,7 млн гривен

Арест, САП, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят Высший аантикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю, которую задержало НАБУ 12 ноября, с залогом 7,68 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арест и залог 7,68 млн",- сказал он.

По его словам, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели.

Ранее, 12 октября, НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников. 

А НАБУ объявило Кондзеле о подозрении в мошенническом завладении 150 тысяч долларов.

Больше новостей о: Арест САП Офис президента Светлана Кондзеля

Архив
Новости
В ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму 20:28
Госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы 20:21
В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие 20:19
Зеленский рассказал послам стран G7 о ходе реформ в Украине 20:00
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели 11:57
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok