САП и НАБУ хотят арестовать экс-чиновницу Офиса Президента Кондзелю с залогом 7,7 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят Высший аантикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю, которую задержало НАБУ 12 ноября, с залогом 7,68 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Арест и залог 7,68 млн",- сказал он. По его словам, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября. Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели. Ранее, 12 октября, НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников. А НАБУ объявило Кондзеле о подозрении в мошенническом завладении 150 тысяч долларов.