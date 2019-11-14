САП и НАБУ хотят арестовать экс-чиновницу Офиса Президента Кондзелю с залогом 7,7 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят Высший аантикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю, которую задержало НАБУ 12 ноября, с залогом 7,68 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арест и залог 7,68 млн",- сказал он.

По его словам, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели.

Ранее, 12 октября, НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.

А НАБУ объявило Кондзеле о подозрении в мошенническом завладении 150 тысяч долларов.