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14 листопада 2019, четвер, 19:10 15
Судова влада 2019-11-14T19:24:35+02:00
Українські Новини
САП і НАБУ хочуть заарештувати екс-чиновницю Офісу Президента Кондзелю із заставою 7,7 млн гривень

САП і НАБУ хочуть заарештувати екс-чиновницю Офісу Президента Кондзелю із заставою 7,7 млн гривень

НАБУ, САП, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро просять Вищий антикорупційний суд заарештувати директора департаменту із забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю, яку затримало НАБУ 12 листопада, з заставою 7,68 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Арешт і заставу 7,68 млн",- сказав він.

За його словами, швидше за все суд розгляне запобіжний захід для неї у п'ятницю, 15 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук в Офісі Президента у справі про шахрайство начальника департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлани Кондзелі.

Раніше, 12 жовтня, НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис. Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.

А НАБУ оголосило Кондзеле про підозру в шахрайському заволодінні 150 тисяч доларів.

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