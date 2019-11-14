САП і НАБУ хочуть заарештувати екс-чиновницю Офісу Президента Кондзелю із заставою 7,7 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро просять Вищий антикорупційний суд заарештувати директора департаменту із забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю, яку затримало НАБУ 12 листопада, з заставою 7,68 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Арешт і заставу 7,68 млн",- сказав він.

За його словами, швидше за все суд розгляне запобіжний захід для неї у п'ятницю, 15 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук в Офісі Президента у справі про шахрайство начальника департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлани Кондзелі.

Раніше, 12 жовтня, НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис. Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.

А НАБУ оголосило Кондзеле про підозру в шахрайському заволодінні 150 тисяч доларів.