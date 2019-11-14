Нацсовет по ТВ вынес предупреждение телеканалу ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу ZIK. Об этом говорится в сообщении Нацсовета по телевидению, передают Українські Новини.

Национальный совет выяснил, что 27 августа телеканал ZIK не совершал спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в его лицензии.

В связи с этим Нацсовет по телевидению объявил телеканалу предупреждение, а также обязал его в течение месяца устранить нарушения.

Как сообщали Українськi Новини, Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Ранее журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.

Ранее в НСЖУ заявили, что лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру.

В то же время Международная и Европейская федерации журналистов считают угрозой свободе слова лишение телеканала "112 Украина" лицензии.