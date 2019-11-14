Зеленский заявил, что задолженность по зарплате шахтерам погашена

Президент Владимир Зеленский заявляет о погашении задолженности по зарплате перед шахтерами.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Задолженность по зарплате шахтерам погашена. Вчера (13 ноября) шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислен Министерством финансов 1 млрд гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт", - написал он.



Зеленский отметил, что руководству шахт осталось перечислить средства на счета своих работников.



Также он подчеркнул, что обеспечение отечественного производства угольной продукции является важным фактором для энергетической независимости Украины.



Как сообщали Українські Новини, 12 ноября, шахтеры под Луганском отказались подняться наверх из-за долгов по зарплате.



Также председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на 10:00 14 ноября начались выплаты по задолженности перед горняками.



Кроме того, шахтеры собирались в Киев к Зеленскому из-за долгов по зарплате.



Тем времнем на зарплаты военным и шахтерам дополнительно выделили 2,4 млрд гривен.





