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14 ноября 2019, четверг, 11:50 172
Внешняя политика 2019-11-14T12:45:02+02:00
Українські Новини
Двухсторонняя встреча Зеленского и Путина не состоится, - Пристайко

Двухсторонняя встреча Зеленского и Путина не состоится, - Пристайко

нормандский формат, Вадим Пристайко , Владимир Зеленский, Путин
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что двухсторонняя встреча о которой говорил экс-президент Казахстана между Президентом Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным пока что не планируется.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в четверг, передают Українські Новини.

"Нет, мы сейчас не планируем двухстороннюю встречу с Путиным", - сказал министр.

Он отметил, что украинская сторона не получала официального предложения от Казахстана об инициативе бывшего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Путина и Зеленского, а о самом его заявлении узнала из СМИ.

Пристайко отметил, что на данный момент планируется только встреча лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Как сообщали Українські Новини, Пристайко заявлял, что предложение бывшего Назарбаева организовать встречу Путина и Зеленского имело чисто дипломатический характер.

Тем временем Зеленский надеется на то, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.

Больше новостей о: нормандский формат Вадим Пристайко Владимир Зеленский Путин

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