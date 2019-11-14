Рада рассматривает бюджет-2020: прямая трансляция

Верховная Рада открыла утреннее пленарное заседание.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.



"Утреннее заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.



В зале зарегистрировались 324 парламентария.



Верховная Рада перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс и проекта государственного бюджета на 2020 год (№2000) на начало утреннего заседания.



За перенос вопросов в повестке дня проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226.



Данную инициативу предложил парламенту председатель Рады Дмитрий Разумков. Спикер отметил, что бюджетный комитет и аппарат парламента подготовили все документы для рассмотрения 2 документов.









Как сообщали Українські Новини, Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект №2000) во втором чтении.

В среду Рада в первом чтении проголосовала за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

А Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.



Также стало известно, кто из депутатов проголосовал за запуск рынка земли.