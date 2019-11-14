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14 ноября 2019, четверг, 09:42 938
Общество 2019-11-14T10:18:40+02:00
Українські Новини
Украинцев ожидает шквальный ветер: ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Украинцев ожидает шквальный ветер: ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Ветер, Непогода, Прогноз погоды, ГосЧС Украины, Непогода в Украине
Ветер. Фото: news.pn
Ветер. Фото: news.pn

В то время как циклоны засыпят снегом и зальют дождями Европу, в четверг, 14 ноября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 14 ноября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

14 ноября по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Спасатели призывают быть осторожномы жителей Карпатского региона из-за прогнозируемого там шквального ветра.

Как сообщали Українські Новини, подобные предупреждения об ухудшении погодных условий ГосЧС распространяет последние несколько дней. Чаще всего украинцев предупреждают о туманах и плохой видимости на дорогах.

Напомним, погода в Украине установила пятый рекорд за месяц, а в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет. Также синоптики дали прогноз на конец осени и рассказали о том, к какой зиме стоит готовится украинцам.

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