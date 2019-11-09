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09 ноября 2019, суббота, 10:51 11
Общество 2019-11-09T10:53:31+02:00
Українські Новини
Видимость 200-500 метров: Украину накрыло туманом

Видимость 200-500 метров: Украину накрыло туманом

Погода, Туман, Гидрометцентр, ГосЧС, предупреждение
Туман
Туман

В субботу, 9 ноября, во многих областях Украины ожидается густой туман.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"9 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м. По Киевской области в первой половине дня 9 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м", - сообщили спасатели.

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты несут холод с дождями в Украину. Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму с экстремальными морозами и суровой погодой. А согласно прогнозу Гирометцентра, выходные в Украине начнутся теплой дождливой погодой. Также Согласно прогнозам синоптиков, аномально теплая погода на всей территории Украины сохранится до 22 ноября. Поэтому на выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

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