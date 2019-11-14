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14 листопада 2019, четвер, 09:42 17
Суспільство 2019-11-14T12:15:03+02:00
Українські Новини
Українців очікує шквальний вітер: ДСНС попередила про погіршення погодних умов

Українців очікує шквальний вітер: ДСНС попередила про погіршення погодних умов

Прогноз погоди, Непогода в Україні, погода в Україні, ДСНС України, Вітер
Вітер. Фото: news.pn
Вітер. Фото: news.pn

У той час як циклони засиплють снігом і заллють дощами Європу, в четвер, 14 листопада, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

"За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 14 листопада пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки), на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

14 листопада по Києву та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Рятувальники закликають бути осторожномы жителів Карпатського регіону через прогнозованого там шквального вітру.

Як повідомляли Українські Новини, подібні попередження про погіршення погодних умов ДСНС поширює останні кілька днів. Найчастіше українців попереджають про тумани і погану видимість на дорогах.

Нагадаємо, погода в Україні встановила п'ятий рекорд за місяць, а в Києві зафіксували найтеплішу ніч за 139 років. Також синоптики дали прогноз на кінець осені і розповіли про те, до якої зими варто готуватися українцям.

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