Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10

Кабинет Министров увеличил доходы государственного бюджета-2020 ко второму чтению (без трансфертов) на 14,18 млрд гривен, расходы – на 10 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини. Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП. Субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы на обеспечение школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен. Объем госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и составит 45,3% прогнозируемого ВВП. Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил финансирование Минобороны почти на треть. Ранее Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.