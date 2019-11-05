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05 ноября 2019, вторник, 15:50 51
Кабмин 2019-11-05T15:55:24+02:00
Українські Новини
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10

Кабмин, Госбюджет, Госбюджет-2020
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров увеличил доходы государственного бюджета-2020 ко второму чтению (без трансфертов) на 14,18 млрд гривен, расходы – на 10 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП.

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы на обеспечение школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.

Объем госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и составит 45,3% прогнозируемого ВВП.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен.

Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил финансирование Минобороны почти на треть.

Ранее Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению

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