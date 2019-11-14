підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 08:47 5
Верховна Рада і партії 2019-11-14T08:54:40+02:00
Українські Новини
Рада в четвер розгляне проект держбюджету-2020

Рада в четвер розгляне проект держбюджету-2020

Рада, Держбюджет, Держбюджет-2020, проект держбюджету-2020
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

Після того, як Верховна Рада в середу прийняла в першому читанні закон про початок продажу землі в Україні, парламент на пленарному засіданні в четвер розгляне проект державного бюджету на 2020 рік (законопроект №2000) у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими Рада розгляне законопроекти №0855 про дозвіл розміщувати засоби зв'язку і навігації на землях оборони у 2-му читанні, №2194 про дозвіл іноземцям купувати вільні від забудови та не належать до сільського господарства земельні ділянки, №2195 про продаж і оренду земельних ділянок через електронні аукціони, №2109 і №1210 про адміністрування податків у 1-му читанні.

Також в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроекти №2043 відповідності інформаційної системи вимогам щодо захисту інформації, №1220 про зміни до закону про нотаріат, №2015 щодо безкоштовної правової допомоги мешканцям непідконтрольних територій, №2113 про відповідальність суддів за винесення завідомо неправомірного рішення; у 2-му читанні - законопроекти №0897 про внесення змін до законів, що регулюють відносини, пов'язані з отриманням дозвільних документів, №0898 про науково-технічної діяльності, №0942 про підтримку малого і середнього бізнесу, №0945 про скасування ліцензування експорту та імпорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Далі парламент розгляне законопроект №2144 про внесення змін в Бюджетний кодекс і проект державного бюджету (№2000) у другому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня Рада проголосувала за держбюджет-2020 в першому читанні.

Також Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а видатки - на 10.

Тим часом, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні. Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземних - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.

Більше новин про: Рада Держбюджет Держбюджет-2020 проект держбюджету-2020

Архів
Новини
Рада в четвер розгляне проект держбюджету-2020 08:47
Затриманий у Польщі ветеран Ігор Мазур повернувся в Україну 08:46
Американська торгова палата і Рада підприємців при Кабміні закликали парламент не приймати законопроекти №1210 та 1210-1 08:20
Зажевріли бокси. Фото: Інформатор
У Києві вночі пройшла серія підпалів магазинів 08:15
Художниця ZINAЇDA презентувала українські витинанки на святкуванні перших днів корейської культури в Україні 06:41
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - Прокіп 09:15
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok