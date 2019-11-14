Рада в четвер розгляне проект держбюджету-2020

Після того, як Верховна Рада в середу прийняла в першому читанні закон про початок продажу землі в Україні, парламент на пленарному засіданні в четвер розгляне проект державного бюджету на 2020 рік (законопроект №2000) у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими Рада розгляне законопроекти №0855 про дозвіл розміщувати засоби зв'язку і навігації на землях оборони у 2-му читанні, №2194 про дозвіл іноземцям купувати вільні від забудови та не належать до сільського господарства земельні ділянки, №2195 про продаж і оренду земельних ділянок через електронні аукціони, №2109 і №1210 про адміністрування податків у 1-му читанні.

Також в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроекти №2043 відповідності інформаційної системи вимогам щодо захисту інформації, №1220 про зміни до закону про нотаріат, №2015 щодо безкоштовної правової допомоги мешканцям непідконтрольних територій, №2113 про відповідальність суддів за винесення завідомо неправомірного рішення; у 2-му читанні - законопроекти №0897 про внесення змін до законів, що регулюють відносини, пов'язані з отриманням дозвільних документів, №0898 про науково-технічної діяльності, №0942 про підтримку малого і середнього бізнесу, №0945 про скасування ліцензування експорту та імпорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Далі парламент розгляне законопроект №2144 про внесення змін в Бюджетний кодекс і проект державного бюджету (№2000) у другому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня Рада проголосувала за держбюджет-2020 в першому читанні.

Також Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а видатки - на 10.

Тим часом, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні. Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземних - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.