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13 ноября 2019, среда, 23:36 212
Силовые структуры 2019-11-13T23:38:05+02:00
Українські Новини
Если экспертиза подтвердит угрозы Зеленскому, Зверобой и Фединой грозит заключение, - Баканов

Если экспертиза подтвердит угрозы Зеленскому, Зверобой и Фединой грозит заключение, - Баканов

Иван Баканов, София Федина, Маруся Зверобой
София Федина
София Федина

Депутату из фракции "Европейской солидарности" Софии Фединой и волонтеру Марусе Зверобой за высказывания относительно Президента Владимира Зеленского может грозить заключение. Об этом заявил глава Службы безопасности Иван Баканов в интервью Главкому.

Так, Баканов сообщил, что в случае подтверждения лингвистической экспертизой факта угрозы, Зверобой и Фединой грозит заключение.

"Если лингвистическая экспертиза подтвердит факт реальной угрозы, речь будет идти о заключении. "Насколько мне известно, уголовное дело открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - рассказал Баканов.

Также Баканов уточнил, что производство по данному инциденту, помимо Госбюро расследований, есть и у СБУ.

"Вообще, это вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президентства, любой государственный институт", - отметил Баканов.

Как сообщали Українські Новини, ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому.

Также депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Фединой и волонтера Маруси Зверобой в адрес Президента Владимира Зеленского.

Ранее "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому.

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