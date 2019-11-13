В Киеве расстреляли витрину магазина российской сети

Об этом сообщает ресурс "Город Киев" на странице на Facebook.

Сотрудники магазина сообщили полиции, что неизвестные разбили стекло витрины. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как около 1:00 13 ноября к зданию подошли четверо, разбили витрину и скрылись.

На фото видно, что повреждения витрины магазина российской сети Carlo Pazolini на пр. Победы похожи на следы от выстрелов. Кроме того, у крыльца магазина краской написано "Москали".

Обувной магазин. Фото: Facebook/Город Киев

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