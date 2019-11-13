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13 ноября 2019, среда, 18:47 77
Общество 2019-11-13T18:48:57+02:00
Українські Новини
В Киеве расстреляли витрину магазина российской сети

В Киеве расстреляли витрину магазина российской сети

Киев, Вандализм, Магазин, Обувь, Выстрелы
Поврежденная витрина. Скриншот: Facebook/Город Киев
Поврежденная витрина. Скриншот: Facebook/Город Киев

Акты вандализма в Киеве продолжаются. Ранее на Подоле вандалы налили в фонтан мыло и разрисовали лавочки, а сегодня ночью в центре Киева на проспекте Победы неизвестные расстреляли витрину обувного магазина российской сети Carlo Pazolini.

Об этом сообщает ресурс "Город Киев" на странице на Facebook.

Сотрудники магазина сообщили полиции, что неизвестные разбили стекло витрины. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как около 1:00 13 ноября к зданию подошли четверо, разбили витрину и скрылись.

На фото видно, что повреждения витрины магазина российской сети Carlo Pazolini на пр. Победы похожи на следы от выстрелов. Кроме того, у крыльца магазина краской написано "Москали". 

Фото: Город Киев Обувной магазин. Фото: Facebook/Город Киев

Уголовное производство начато по статье хулиганство, санкция по которой предусматривает лишение свободы до четырех лет.

Как сообщали Українські Новини, недавно под Одессой молодой парень надругался над флагом Украины, вытерев об него ноги.

Напомним, исторический фонтан Самсона на Подоле покрасили в цвет бледной фуксии, но правоохранительным органам удалось поймать нарушителей и теперь им грозит три года тюрьмі за акт вандализма.

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