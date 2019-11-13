Разумков собрал глав фракций из-за рынка земли: все выступили против, кроме "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания в среду, 13 ноября, собрал на совещание глав фракций по вопросу рынка земли. Об этом сообщалось в прямом эфире телеканала "Рада".

"Прошу руководство фракций: председателя и первого заместителя собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

В работе парламента объявлен перерыв.

Перед этим большинство фракций, за исключением Слуги народа, заявили, что не будут голосовать за рынок земли и призвали отложить его рассмотрение.

Во время выступлений представителей фракций против законопроекта о рынке земли выступили Голос, Батькивщина, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За жизнь.

Также против законопроекта выступила депутатская группа "За будущее" и отдельные депутаты-мажоритарщики.

Напомним, что сегодня Рада рассмотрит запуск рынка земли в 1-м чтении.

Верховная Рада планировала рассмотреть ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли 12 ноября, в то время как Владимир Зеленский пообещал референдум по рынку земли., однако перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.