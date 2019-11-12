Человечество может вымереть в следующем году: ученые сделали шокирующее заявление

В то время как последние пять лет самые жаркие в истории, шансы человечества вымереть уже в следующем году выше, чем шансы обычного человека погибнуть от удара молнии или атаки акулы, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на Daily Mail. Ученые Оксфордского университета сделали вывод, что шансы человеческого вида прекратить существование вследствие природного катаклизма составляют 1 на 14 тыс. Для сравнения - шансы на то, что человека может ударить молния - 1 к 700 тыс. Исследователи также утверждают, что риски становятся еще большими, если в расчеты добавить возможность применения ядерного оружия или изменение климата. Ученые проанализировали данные за последние 200 тыс. лет и смоделировали возможные варианты развития нашей цивилизации. По их мнению, существуют три модели: человечество может значительно деградировать, но выжить; человечество может вымереть постепенно; и погибнуть мгновенно. Ученые считают, что второй вариант в истории был самым распространенным. За него 70% жителей погибали, но в конце концов ситуация стабилизировалась. По мнению исследователей, эти симуляции демонстрируют "радикальную правду" о вызовах, которые стоят перед нами в эпоху доминирования человечества на Земле. Как сообщали Українські Новини, к концу века Атлантический океан на метр поднимется из-за глобального потепления. Тем временем британского туриста съела трехметровая акула, а удар молнии травмировал 15 футболистов на юге Германии.