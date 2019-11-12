подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новости
  • Наука
  • Человечество может вымереть в следующем году: ученые сделали шокирующее заявление
12 ноября 2019, вторник, 18:13 61
Наука 2019-11-12T18:14:12+02:00
Українські Новини
Человечество может вымереть в следующем году: ученые сделали шокирующее заявление

Человечество может вымереть в следующем году: ученые сделали шокирующее заявление

Глобальное потепление, Акула, Молния, Вымирание, научные исследования
Молния. Фото: pixabay.com
Молния. Фото: pixabay.com

В то время как последние пять лет самые жаркие в истории, шансы человечества вымереть уже в следующем году выше, чем шансы обычного человека погибнуть от удара молнии или атаки акулы, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на Daily Mail.

Ученые Оксфордского университета сделали вывод, что шансы человеческого вида прекратить существование вследствие природного катаклизма составляют 1 на 14 тыс. Для сравнения - шансы на то, что человека может ударить молния - 1 к 700 тыс.

Исследователи также утверждают, что риски становятся еще большими, если в расчеты добавить возможность применения ядерного оружия или изменение климата.

Ученые проанализировали данные за последние 200 тыс. лет и смоделировали возможные варианты развития нашей цивилизации. По их мнению, существуют три модели: человечество может значительно деградировать, но выжить; человечество может вымереть постепенно; и погибнуть мгновенно.

Ученые считают, что второй вариант в истории был самым распространенным. За него 70% жителей погибали, но в конце концов ситуация стабилизировалась.

По мнению исследователей, эти симуляции демонстрируют "радикальную правду" о вызовах, которые стоят перед нами в эпоху доминирования человечества на Земле.

Как сообщали Українські Новини, к концу века Атлантический океан на метр поднимется из-за глобального потепления.

Тем временем британского туриста съела трехметровая акула, а удар молнии травмировал 15 футболистов на юге Германии.

Больше новостей о: Глобальное потепление Акула Молния Вымирание научные исследования

Архив
Новости
Пристайко оправдал предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина дипломатией 19:02
Прославляющий Бандеру и УПА историк Вятрович станет депутатом Рады 18:56
Нардеп от "Слуги народа" подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 18:41 Документ
ЕБА и Американская торговая палата отреагировали на задержание Писарука 18:38
В Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой 18:30
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok