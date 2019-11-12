Человечество может вымереть в следующем году: ученые сделали шокирующее заявление

Ученые Оксфордского университета сделали вывод, что шансы человеческого вида прекратить существование вследствие природного катаклизма составляют 1 на 14 тыс. Для сравнения - шансы на то, что человека может ударить молния - 1 к 700 тыс.

Исследователи также утверждают, что риски становятся еще большими, если в расчеты добавить возможность применения ядерного оружия или изменение климата.

Ученые проанализировали данные за последние 200 тыс. лет и смоделировали возможные варианты развития нашей цивилизации. По их мнению, существуют три модели: человечество может значительно деградировать, но выжить; человечество может вымереть постепенно; и погибнуть мгновенно.

Ученые считают, что второй вариант в истории был самым распространенным. За него 70% жителей погибали, но в конце концов ситуация стабилизировалась.

По мнению исследователей, эти симуляции демонстрируют "радикальную правду" о вызовах, которые стоят перед нами в эпоху доминирования человечества на Земле.

Как сообщали Українські Новини, к концу века Атлантический океан на метр поднимется из-за глобального потепления.

Тем временем британского туриста съела трехметровая акула, а удар молнии травмировал 15 футболистов на юге Германии.