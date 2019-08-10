Удар молнии травмировал 15 футболистов на юге Германии

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку в пятницу вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Около 20:30 игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне, что в Вюртемберге, когда рядом с ними внезапно ударила молния. 15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание.

На спортивную площадку прибыла команда медиков, спортсменов с превентивной целью госпитализировали.

Также, как сообщают немецкие СМИ, в Баварии тысячи любителей музыки попросили оставить концерт под открытым небом в Ротенбурге заблаговременно из-за непогоды.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области в остановку ударила молния, погибли три человека. Ранее в Богуславе молния ударила в древнюю церковь - пожар продолжался всю ночь.

Кроме того, в Аргентине молния ударила в шаге от школьника с зонтом, а в Ивано-Франковской области туриста из Польши убило молнией.