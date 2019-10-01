К концу века Атлантический океан на метр поднимется из-за глобального потепления, - ООН

Беспрецедентное таяние арктических и антарктических ледяных глыб в сочетании с потеплением воды в океане может привести к повышению уровня моря к концу столетия почти что на метр (0,91 см). Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новый доклад ООН.

Речь о замедлении Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ) - эта система перемещает огромные массы воды с севера на юг Атлантики и перемешивает глубинные и поверхностные воды. AMЦ отвечает за стабильность погоды, ее замедление будет иметь серьезные последствия. Например, когда это произойдет, в Европе может стать более холодная и сухая погода, а тропики могут испытать более сильные ураганы.

Поскольку AMЦ отвечает за стабильность погоды, ее замедление будет иметь серьезные последствия. Например, когда это произойдет, в Европе может стать более холодная и сухая погода, а тропики могут испытать более сильные ураганы.

В Западной Африке ожидается дефицит осадков, а в субтропиках - переизбыток тепла, благоприятный для формирования ураганов. Кроме того, под угрозой окажутся морские пищевые цепочки, которые зависят от выноса питательных веществ из глубин на поверхность. По мнению экспертов, по мере глобального потепления AMЦ вряд ли остановится в ближайшем будущем. Тем не менее, для этого нужно почти мгновенно удвоить концентрацию углекислого газа в атмосфере. Ученные предупреждают, что готовиться к последствиям нужно уже сейчас.

По мнению экспертов, по мере глобального потепления AMЦ вряд ли остановится в ближайшем будущем. Тем не менее, для этого нужно почти мгновенно удвоить концентрацию углекислого газа в атмосфере. Ученные предупреждают, что готовиться к последствиям нужно уже сейчас.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ООН рассмотрели несколько вариантов действий, с помощью которых человечеству удастся избежать повышения средней температуры на планете более чем на два градуса Цельсия (этот уровень признан критическим). Отмечалось, что большинство сценариев требуют сокращения выбросов парниковых газов на 40-70 процентов к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. Для этого странам необходимо утроить долю возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и секвестра углерода.

Кроме того, отмечашось, что в случае, если темпы выброса углерода в атмосферу не сократятся, к 2100 году Великобритании и США грозит глобальное потепление, которое несет большие риски.